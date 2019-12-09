Украина получит 500 миллионов евро от Евросоюза в ближайшее время, – Минфин

Об этом в Facebook написала министр финансов Оксана Маркарова, сообщает БизнесЦензор.

"Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы", - сообщила Маркарова.

Как сообщал БизнесЦензор, Международный валютый фонд достиг соглашения с украинскими властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.