БизнесЦензор

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09.12.19 08:33

Украина получит 500 миллионов евро от Евросоюза в ближайшее время, – Минфин

Украина в ближайшие месяцы получит макрофинансовую помощь в размере 500 миллионов евро от Европейского союза на выгодных условиях.

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Об этом в Facebook написала министр финансов Оксана Маркарова, сообщает БизнесЦензор.

"Достижение соглашения с МВФ открывает двери к получению 500 млн евро макрофинансовой помощи от ЕС на очень выгодных условиях в ближайшие месяцы", - сообщила Маркарова.

Как сообщал БизнесЦензор, Международный валютый фонд достиг соглашения с украинскими властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

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