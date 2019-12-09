Цены на нефть снижаются после скачка на прошлой неделе

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Утром февральские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,27 (0,42%) к уровню закрытия пятницы и торговались у $64,12 за баррель. За пятницу контракты подорожали на $1 (1,58%), до $64,39 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени дешевели на $0,33 (0,56%), до $58,87 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $0,77 (1,32%), до $59,2 за баррель.

В минувшую пятницу страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти с 1 января 2020 года на 500 000 баррелей в сутки (б/с) в дополнение к уже действующему ограничению на 1,2 млн б/с. Саудовская Аравия взяла на себя обязательство сдерживать свою нефтедобычу сверх увеличенной квоты еще на 400 000 б/с. Новые ограничения будут действовать до конца марта 2020 года. Участники ОПЕК+ договорились 5 и 6 марта обсудить, стоит ли их продлевать.

"Тот факт, что ОПЕК+ назначила заседание на март, показывает, что Саудовская Аравия не уверена в том, что нефтедобывающие страны будут ограничивать добычу в полном соответствии с договоренностями, и хочет иметь возможность повлиять на них, если они не выполнят свои обязательства", - цитирует MarketWatch аналитика WTRG Economics Джеймса Уильямса.

За минувшую неделю Brent подорожала на 6,2% - максимальными темпами с конца сентября, стоимость WTI подскочила на 7,3% - максимальными темпами с конца июня.

Эксперты Goldman Sachs повысили прогноз цены нефти Brent на 2020 год до $63 за баррель с $60 за баррель вслед за решением ОПЕК+ о дополнительном ограничении добычи.

"Решение ОПЕК+, возможно, несколько подняло потолок цен на нефть, - сказал Bloomberg основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари. - Однако теперь, когда заседание нефтедобывающих стран позади, фокус внимания трейдеров вновь смещается к торговому спору США и Китая, и его влиянии на мировую экономику".