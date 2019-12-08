Сербия почти закончила строительство ветки "Турецкого потока"

Об этом заявил сербский президент Александр Вучич, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Также надо сказать, что экономическое сотрудничество, товарооборот растет каждый год. Практически мы закончили газопровод через Сербию, это огромная инвестиция, большой шанс для нашей страны и, конечно, для надежного будущего нашего народа", - сказал Вучич.

Трубопровод "Турецкий поток" общей мощностью 31,5 млрд кубометров в год должен обеспечить поставки газа из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами.

Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Запуск первой нитки газопровода запланирован на 8 января 2020 года.