Предприятия космической отрасли Украины реализовали продукции более чем на 3 миллиарда

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение агентства, передает БизнесЦензор.

Согласно обнародованной на очередном заседании Коллегии ГКАУ информации, за девять месяцев 2019 года было осуществлено 2 пуска ракетоносителей (РН) "Антарес" (совместный проект с США), 2 пуска РН "Вега" (совместный проект с ЕС), поставки системы управления для обеспечения пилотируемых миссий на РН "Союз". Отправлена на космодром в США первая ступень РН "Антарес", которая будет стартовать в первом квартале 2020 года.

"За девять месяцев нынешнего года предприятия отрасли выпустили продукции на сумму более 3046,4 млн грн, реализовано продукции на сумму свыше 3 млрд грн. Объемы производства увеличились на 9,3%", - говорится в релизе по итогам заседания.

В частности, увеличили объем товарного производства ГП "КБ "Южное" - на 19,4%, завод "Арсенал" - на 29%, КП СПБ "Арсенал" - на 204,9%, ГП "ПО" Киевприбор" - на 88,9%.

"Экспортировано продукции на 2,43 млрд грн (на 20% больше, чем за соответствующий период 2018 года). Доля экспорта продукции в общем объеме реализации составляет 78,8%. Объемы импорта составили 3,1% от экспорта. То есть отрасль остается экспортно-ориентированной. Предприятия получили за девять месяцев 2019 года чистой прибыли 369,68 млн грн. Рентабельность их деятельности составила 12%. Номинальная среднемесячная заработная плата по отрасли увеличилась по отношению к началу года на 5,8% и составляет 9295,9 грн", - говорится в сообщении.

Согласно релизу, выступая перед участниками заседания, и.о. главы ГКАУ Владимир Михеев подчеркнул, что "в третьем квартале отрасль работала в экстремальном режиме".

"В первую очередь из-за минимального финансирования, отсутствия государственного заказа на производство космической техники, не утвержденной до сих пор космической программы на 2020 год. Однако благодаря мощному инженерно-производственному потенциалу и умелому маркетингу отрасль работала с прибылью, используя возможности выпуска продукции некосмических направлении", - заявил Михеев.

Также во время заседания Коллегии были заслушаны отчеты руководителей предприятий о выполнении контрактов за девять месяцев нынешнего года.

"После обсуждения вопросов повестки дня было принято решение Коллегии, направленное на дальнейшее улучшение работы отрасли и успешное завершение задач 2019 года", - добавили в пресс-службе.