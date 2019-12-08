МВФ и Украина достигли соглашения относительно расширенного финансирования

Об этом говорится в сообщении МВФ по иогиам телефонного разговора управляющего директора Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает БизнесЦензор.

"Сегодня у меня был очень конструктивный разговор с президентом Владимиром Зеленским. В ходе нашей беседы я поблагодарила президента за впечатляющий прогресс, достигнутый им и его правительством за последние несколько месяцев в деле продвижения реформ и продолжения разумной экономической политики. Я заверила президента в готовности МВФ поддержать политическую программу властей по поддержанию макроэкономической стабильности и поднять экономику на путь более высокого, устойчивого и всеобъемлющего роста, в том числе с помощью новой программы, поддерживаемой МВФ", - сказано в сообщении.

Таеже Георигиева отметида, что сотрудники МВФ достигли соглашения с украинскими властями относительно политики, лежащей в основе нового трехлетнего соглашения на сумму 4 млрд SDR (около $5,5 млрд) в рамках механизма расширенного финансирования.

Это соглашение подлежит утверждению руководством МВФ и утверждению Исполнительным советом, и эффективность соглашения будет зависеть от выполнения ряда предшествующих действий.

"Президент (Зеленский) и я согласились с тем, что экономический успех Украины в решающей степени зависит от укрепления правопорядка, повышения целостности судебной системы и уменьшения роли корыстных интересов в экономике, и что крайне важно - гарантировать успехи, достигнутые в деле очистки банковской системы и возместить крупные расходы для налогоплательщиков из банковских решений", - говорится в сообщении со ссылкой на слова Георгиевой..