Во Франции транспортный коллапс из-за второго дня всеобщей забастовки против пенсионной реформы

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает БизнесЦензор.

Отменены десятки авиарейсов и поездов, с перебоями работает общественный транспорт в Париже, включая метро, – не работают 10 из 14 линий. Закрыты многие магазины и банки, а также школы. На улицах Парижа многочисленные пробки – в отсутствие общественного транспорта горожане пересели на личные автомобили.

Накануне в акциях протеста по всей стране приняли участие, по официальным данным, более 800 тысяч человек. Крупнейшие профсоюзы призвали провести ещё более масштабные акции протеста в следующий четверг.

В Париже и Нанте произошли столкновения, полиция применила слезоточивый газ против радикально настроенных протестующих. Задержаны были десятки людей.

Радикальная пенсионная реформа – одно из предвыборных обещаний президента Франции Эммануэля Макрона. Реформа предполагает смену принципа начисления пенсий – у французов останется право выхода на пенсию в 62 года, но для получения полной пенсии им придется проработать минимум до 64 лет. Этот возраст будет постепенно повышаться.

Глава правительства Франции Эдуар Филипп в пятницу заявил, что правительство не намерено отказываться от своих планов, но может скорректировать их в ходе консультаций с представителями профсоюзов и бизнеса. Первый раунд консультаций намечен на понедельник. По словам премьера, цель реформы – упростить пенсионную систему и поставить всех работников в равные условия, устранив дисбаланс в пользу привилегированных групп.

Правительство должно закончить работу над реформой в начале 2020 года.