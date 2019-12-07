Украина и страны Африки наибольше всего пострадали от вспышек кори, – ВОЗ

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

В 2018 году больше всего от кори пострадали Либерия, Украина, Демократическая Республика Конго, Мадагаскар и Сомали - на эти страны пришлась почти половина всех случаев в мире, сообщила организация.

Данные, которые генеральный директор ВОЗ назвал "возмутительными", показали, что большинство смертей от кори в прошлом году пришлось на детей в возрасте до пяти лет, которые не были вакцинированы.

"Тот факт, что ребенок умирает от поддающегося профилактике при помощи вакцинации заболевания, такого как корь, честно говоря, является возмутительным и демонстрирует коллективную неспособностью защитить наиболее уязвимых в мире детей", - сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

ВОЗ сообщила, что ситуация в 2019 году еще хуже: предварительные данные за период с начала года по ноябрь свидетельствуют о трехкратном увеличении числа случаев заболевания по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

США уже сообщили о самом высоком за 25 лет числе случаев заболевания корью в стране за 2019 год, в то время как четыре страны Европы - Албания, Чехия, Греция и Великобритания - лишились статуса стран, победивших корь, в 2018 году после масштабных вспышек.

В мире показатели вакцинации от кори стагнируют на протяжении почти десяти лет. По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, в 2018 году около 86% детей получили первую дозу вакцины от кори в рамках плановых прививок, и менее 70% - вторую дозу, рекомендованную для их полной защиты.

По оценкам ВОЗ, в 2018 году во всем мире было зарегистрировано 9 миллионов 769,400 тысяч случаев заболевания корью и 142, тысяч связанных с ней смертей. Для сравнения, в 2017 году было зафиксировано 7 миллионов 585,9 тысяч случаев заболевания и 124 тысяч смертей.

Корь является одним из наиболее заразных известных заболеваний, опережая вирус Эбола, туберкулез или грипп. Вирус может оставаться в воздухе или на поверхностях в течение нескольких часов, подвергая опасности всех, кто не был вакцинирован.

Исследование, опубликованное в октябре, показало, что корь чревата не только смертельным исходом или серьезными осложнениями, включая пневмонию, повреждение головного мозга, слепоту и глухоту, но также может нанести ущерб иммунной памяти на несколько месяцев или даже лет. В результате перенесшие корь люди становятся уязвимыми для других опасных заболеваний.