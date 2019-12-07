РФ могут отстранить от участия в Олимпийских играх из-за нарушения антидопинговых правил

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Российские чиновники ранее сказали, что такое наказание будет несправедливым и станет частью злонамеренных попыток Запада уничтожить спорт в стране.

Россия стремилась наглядно продемонстрировать, что является мировой спортивной державой, однако оказалась вовлечена в допинговые скандалы после выхода в 2015 году доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), содержавшего доказательства существования в российском спорте допинговой системы, поддерживаемой государством.

После этого многие российские спортсмены были лишены возможности участвовать в последних двух Олимпиадах. Национальная сборная была отстранена от участия в Олимпиаде 2018 года в наказание за сокрытие допинговых нарушений на Играх в Сочи в 2014 году.

Комитет ВАДА на прошлой неделе рекомендовал отстранить Россию от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на четыре года из-за манипулирования данными Московской лаборатории.

Исполнительный комитет ВАДА рассмотрит доклад независимого Комитета по соблюдению 9 декабря в Лозанне.

ВАДА обвинило Москву в манипулировании данными лаборатории путем внедрения поддельных доказательств и удаления файлов, связанных с положительными допинг-тестами.

Международные спортивные организации и чиновники подвергли Россию резкой критике за последние допинговые нарушения, утверждая, что страна в очередной раз нарушила спортивную этику.

"Россия не учится и не готова учиться на своих серьезных ошибках", - говорится в заявлении Института национальных антидопинговых организаций (iNADO), опубликованном на этой неделе.

Юрий Ганус, глава Российского антидопингового агентства РУСАДА - один из немногих представителей России, выступающих с критическими заявлениями.

"Проблема заключается в том, что впереди у нас ещё четыре года и пока, по реакции текущих спортивных властей, я не вижу перспектив на самом деле с точки зрения решения этих вопросов", - сказал Рейтер Ганус.

РУСАДА может во второй раз за четыре года лишиться аккредитации в рамках аналогичных связанных с допингом санкций.

Ганус указал на то, что, по его словам, является нездоровой культурой среди российских спортивных властей, которые, по его словам, сопротивляются переменам. Чиновники использовали деструктивные методы для урегулирования кризиса, который можно было бы разрешить, честно занявшись решением проблем, сказал он.