Итоги недели: Новые обещания Зеленского, конец монополии "Укрспирта" и конфликт в "Укрбуде"

ФИНАНСЫ

Резервы Нацбанка выросли на $500 миллионов

Международные резервы Украины в ноябре выросли на $0,5 млрд или на 2,5%, составив на 1 декабря $21,93 млрд. Как сообщил Национальный банк, увеличить резервы позволила покупка валюты на межбанковскомы рынке на фоне укрепления курса гривни.

Рада повысила сумму операций для финмониторинга в 3 раза

Верховная Рада приняла закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма, который имплементирует Директивы ЕС в этой сфере. Законом также увеличена пороговая сумма операций, попадающих под обязательный финмониторинг, со 150 тыс. до 400 тыс. грн.

Нацбанк упростил кредитование физлиц-предпринимателей

Нацбанк разрешил банкам определять минимальный кредитный риск по кредитам физических лиц-предпринимателей, если заемщик не будет допускать просрочек по своим обязательствам. Это должно стимулировать кредитование малого бизнеса.

Доходы госбюджета в ноябре оказались на 8 миллиардов меньше плана, – Казначейство

Доходы государственного бюджета в ноябре составили 88,83 млрд грн, что на 8,34 млрд грн или 8,6% ниже плана и на 7,3% меньше аналогичного показателя 2018 года, свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Остатки средств на счету Казначейства выросли до 55 миллиардов

Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало декабря составили 55,01 млрд грн, что на 3,6% или на 2 млрд грн больше по сравнению с показателем на начало ноября.

Минфин впервые разместил облигации в долларах по ставке ниже 4% годовых

Министерство финансов разместило облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) на 4,66 млрд грн, по сравнению с 2,39 млрд грн неделей ранее. По итогам проведенных аукционов впервые удалось разместить ОВГЗ в долларах сроком обращения 14 месяцев по ставкн меньше 4%.

После этого портфель ОВГЗ в собственности нерезидентов по состоянию на 6 декабря увеличился на 1,87 млрд грн (на 1,8%), достигнув 106,06 млрд грн.

Украинские облигации внутреннего займа впервые вошли в глобальный индекс

Пятилетние облигации внутреннего государственного займа Украины серии UA4000204150, стали первыми гривневым инструментами, включенными в глобальные индексы долговых ценных бумаг MVIS (MV Index Solutions). В сентябре их объем достиг 33,87 млрд грн, или почти $1,4 млрд.

Украинцы за месяц купили наличной валюты на $58 миллионов больше, чем продали

По данным НБУ, в ноябре по сравнению с октябрем украинцы сократили покупку валюты на 8,7% – до $1,37 млрд, уменьшив продажу на 6,9% – до $1,32 млрд. В целом за 11 месяцев население купило валюты всего на $4,7 млн больше, чем продало.

Укрепление курса гривни не препятствует экономическому росту, – НБУ

Укрепление курса гривни с начала года на 13,5% обусловлено фундаментальными факторами и не препятствует экономическому росту, заявили руководители НБУ, подсчитав, что если бы Нацбанк искусственно держал курс на уровне 27 грн/$, рост ВВП увеличился бы лишь на 0,1%.

Под дома руководства Нацбанка пришли "активисты" и журналисты "1+1" Коломойского

Акция протеста, начавшаяся 13 ноября под стенами Национального банка, расширилась: митингующие прибыли к домам главы НБУ Якова Смолия и его первого заместителя Екатерины Рожковой. В НБУ называют акции давлением на Национальный банк и обвиняют в их организации Игоря Коломойского.

Нацбанк обязал обнародовать полную информацию о стоимости банковских услуг

НБУ обязал банки предоставлять на своих сайтах исчерпывающую информацию об услугах. Прежде всего, указывать полную стоимость услуги, комиссии третьим лицам и дополнитеьлные платежи, периодичность погашения кредита, условия досрочного возврата, возможные штрафы и тому подобное.

ЭНЕРГЕТИКА

"Нафтогаз" начал переговоры с "Газпромом" о погашении долга на $3 миллиарда

Руководители НАК "Нафтогаз Украины", "Газпрома" и "Оператора ГТС Украины" провели газовые переговоры в Вене. Как сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, они касались путей выполнения решения Стокгольмского арбитража, по которому долг "Газпрома" составляет около $3 млрд.

Витренко отказался комментировать позицию "Газпрома", однако намекнул, что речь идет об отказе от всех претензий украинской стороны в арбитражах в обмен на скидку на газ.

В то же время "Нафтогаз" анонсировал решение суда о продаже арестованных активов "Газпрома" в Нидерландах в конце февраля 2020 года.

"Укртранснафта" продлила договор на транзит российской нефти на 10 лет

"Укртранснафта" и российская "Транснефть" продлили действие договора о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины на десять лет – с 1 января 2020 года до 1 января 2030 года.

Рада внесла изменения в закон о рынке электроэнергии

Верховная Рада внесла изменения в закон "О рынке электрической энергии", предусматривающий запрет импорта электроэнергии по двусторонним договорам из РФ. В то же время Кабмину предоставлено право отменять этот запрет на определенный срок. Также законом расширены полномочия НКРЭКУ.

Зеленский ввел в действие решение СНБО об энергетической безопасности

Президент ввел в действие решение СНБО от 2 декабря "О неотложных мерах по обеспечению энергетической безопасности. Среди прочего, документом поручено установить, что поставки топлива из одного источника могут составлять не более 30% от общих объемов поставок.

Цены на рынке электроэнергии вновь обновили исторический минимум

Средневзвешенная цена электрической энергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в торговой зоне "Объединенная энергосистема Украины" (ОЭС) с периодом поставки на 7 декабря упала на 16% – до 772,79 грн за МВт-ч, достигнув нового минимума. Предыдущий антирекорд был зафиксирован по итогам торгов 3 декабря.

Прибыль "ДТЭК Энерго" Ахметова превысила 6 миллиардов

Чистая прибыль "ДТЭК Энерго" в январе-сентябре 2019 года выросла на 85,4% (на 2,9 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 6,29 млрд грн. В компании пояснили рост прибыли укреплением курса гривни.

Антимонопольный комитет рекомендовал сетям АЗС снизить цены на топливо

Антимонопольный комитет утвердил рекомендации операторам крупнейших сетей АЗС скорректировать розничные цены на бензин и дизтопливо с учетом снижения оптовых цен и укрепления курса гривни.

К концу недели крупные сети АЗС отреагировали на это снижением цен на 20-30 копеек за литр на фоне появившейся информации о возобновлении поставок дизтоплива из России по трубопроводу.

Страны ОПЕК и Россия договорились о новом ограничении добычи нефти

Страны ОПЕК и их партнеры, входящие в группу ОПЕК+, согласились сократить добычу нефти еще на 500 тысяч баррелей в сутки в первом квартале 2020 года. С учетом предыдущих договоренностей ограничение добычи составит 1,7 млн баррелей.

Рада одобрила изменения в закон о Нацкомиссии по тарифам

Целью принятого в первом чтении законопроекта указано выполнение решения Конституционного Суда, который в июне признал неконституционными ряд положений закона о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Энергоатом" возглавил гендиректор Ривненской АЭС

Кабинет министров на заседании в среду, 4 декабря, назначил временно исполняющим обязанности президента НАЭК "Энергоатом" гендиректора Ривненской АЭС Павла Павлышина. На Ривненской АЭС он работает с 1992 года.

Нацкомиссия упростила присоединение к электросетям

НКРЭКУ внесла изменения в Кодекс систем распределения, сократив количество процедур для присоединения электроустановок к электросетям операторов системы распределения, установив для последних ответстсвенность за превышение сроков предоставления услуг по присоединению.

ВЛАСТЬ

Зеленский анонсировал запуск госпрограммы дешевых кредитов для малого бизнеса

Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск государственной программы дешевых кредитов для развития малого бизнеса, которая должна помочь вернуть украинских трудовых мигрантов на родину.

Как уточнил премьер-министр Алексей Гончарук, программа заработает с 1 февраля 2020 года и будет предусматривать кредитование предпринимателей на сумму до 1,5 млн грн сроком до 5 лет по ставке 5-9% годовых.

Зеленский анонсировал снижение тарифов на отопление в 2 раза, но через год

Президент Владимир Зеленский анонсировал "интересное решение", которое позволит во время отопительного сезона 2020/2021 года снизить тарифы на отопление наполовину. По словам главы государства, готовится соответствующая программа действий, ее подробности пока не обнародованы.

Рада учла предложения Заленского в законе о взыскании незаконных субсидий

Верховная Рада приняла закон "О верификации и мониторинге государственных выплат" с предложениями президента, которые касались технических неточностей. Среди прочего, документ устанавливает требование возврата неправомерно или излишне полученной выплаты.

Рада отменила госмонополию на производство спирта

Принятым законом предусмотрено отменить государственную монополию на производство спирта с 1 января 2020 года. По оценке Минэкономики, приватизацию заводов ГП "Укрспирта" планируется завершить до 1 июля 2021 года, поступления от продажи оцениваются в 2-3 млрд грн.

Рада приняла закон о ликвидации "схемы Яценко" при продаже недвижимости

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно ликвидации коррупционной схемы в сфере регистрации информации из отчетов об оценке объектов недвижимости и прозрачности реализации имущества", предусмотрев бесплатный доступ граждан к данным реестра оценки недвижимости.

Рада утвердила повышение квот на поставки украинской курятины в ЕС

Верховная Рада ратифицировала изменения в предусмотренные Соглашением об ассоциации с ЕС торговые преференции, которые увеличат квоты на экспорт украинской курятины в ЕС на 50 тысяч тонн – с нынешних 18,4 тыс. тонн до 68,4 тыс. тонн. Европарламент ратифицировал это соглашение 26 ноября.

Рада одобрила закон о борьбе с уклонением от уплаты налогов

Целью принятого в первом чтении закона указана имплементация Плана противодействия размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS).

Кабмин повысил тарифы "Укрпошты" на доставку пенсий

С 1 января 2020 года стоимость услуги доставки пенсии "Укрпоштой" в городе составит 1,15% от суммы выплаты, в селе и поселке городского типа – 2,3%. Повышение тарифа "Укрпошты" обойдется Пенсионному фонду в 2020 году в 900 млн грн.

Кабмин принял решение о запуске новой Таможенной службы

Кабинет министров принял распоряжение, которое позволяет начать полноценную работу новой Государственной таможенной службы и ее территориальных органов. Как уточнил глава Таможенной службы Максим Нефьодов, начало полноценной работы нового ведомства состоится 8 декабря.

Кабмин изменил условия оплаты закупок авансом за бюджетные средства

Кабинет министров утвердил новые условия предварительной оплаты товаров, работ и услуг, которые закупаются за бюджетные средства, отменив регулирующее этот вопрос постановление правительства №117 от 23 апреля 2014 года.

Кабмин назначил главой Госрезерва топ-менеджера газовой компании Коломойского

Кабинет министров назначил председателем Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого. Он известен по работе в СП "Полтавская газонефтяная компания", которая входит в структуру компании JKX Oil&Gas Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

Кабмин уволил главу налоговой милиции

Кабинет министров уволил Сергея Билана с должности первого заместителя председателя Государственной фискальной службы. Билан занимал эту должность с мая 2015 года и курировал работу налоговой милиции.

Кабмин отстранил главу Агентства по управлению коррупционными активами

Кабинет министров отстранил Антона Янчука от выполнения обязанностей главы Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), назначив врио главы ведомства Виталия Сигидина.

Кабмин назначил главой "Электротяжмаша" топ-менеджера Ахметова

Кабинет министров согласовал назначение исполняющим обязанности директора государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" Виктора Буська, который ранее работал на руководящих должностях в предприятиях группы "Метинвест" Рината Ахметова.

КОРПОРАЦИИ

"Укрбуд" остановил строительство из-за корпоративного конфликта и нехватки средств

Корпорация "Укрбуд" прекратила работу на своих объектах из-за корпоративного конфликта и нехватки средств, под угрозой оказались около 13 тысяч инвесторов в строительство.

Гендиректор "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода обвиняет в сложившейся ситуации бывшего владельца "Укрбуда" Максима Микитася, который якобы потребовал пересмотреть условия меморандума о продаже компании ресторатору Дмитрию Федотенкову. В свою очередь Микитась обвинил Майбороду в захвате контроля над корпорацией "Укрбуд" путем подделки документов о смене собственников.

Компания "Интергал Буд" Владимира Зубика заявила, что готова достроить все объекты "Укрбуда" в случае комплексной передачи всех 26 строящихся жилых домов и гарантировании властями отсутствия претензий по существующим уголовным делам к новому застройщику.

"Vodafone Украина" сменил владельца

Азербайджанская компания Bakcell, входящая в состав группы NEQSOL Holding, завершила сделку по приобретению 100% оператора "Vodafone Украина" у российской "МТС" за $734 млн. Финансирование сделки предоставили J.P. Morgan Securities Plc и Raiffeisen Bank International A.G.

Германская компания покупает фармбизнес "Биофармы" Хмельницкого и Ефименко

Германская фармкомпания STADA покупает фармбизнес рецептурных и безрецептурных препаратов производителя препаратов крови Biopharma. Акционеры Biopharma сохранят бизнес, связанный с переработкой плазмы крови.

"Кернел" выкупил проданный "Ощадбанком" за 500 миллионов маслозавод

"Кернел" официально подтвердил покупку через дочернюю компанию активов маслоэкстракционного завода (МЭЗ) "Эллада" в Кропивницком за $21 млн, которые холдинг эксплуатировал с 2016 года по толлинговому соглашению.

Указанный комплекс ЧП "Эллада" из группы "Креатив", которое было признано банкротом в январе 2018 года, находился в залоге и "Ощадбанка" и был в конце ноября продан на аукционе за 499,9 млн грн, хотя изначально его оценка достигала 9,2 млрд грн.

Бизнесмен Хмельницкий покупает 33,5% акций Ocean Plaza

Бизнесмен Василий Хмельницкий объявил о покупке 33,5% компании, владеющей столичным ТРЦ Ocean Plaza. До сентября им владела дочь близкого к Владимиру Путину российского бизнесмена Аркадия Ротенберга Лилия.

Китайская BOCE заявила о планах купить 49,9% акций украинской биржи ПФТС

Китайская товарная биржа Bohai Commodity Exchange (BOCE, Гонконг), в 2017 году ставшая владельцем "Украинского банка реконструкции и развития" (УБРР), сообщила о намерении приобрести пакет акций АО "Фондовая биржа ПФТС" в размере 49,93% уставного капитала.

ТРАНСПОРТ

Кабмин разрешил использование частных локомотивов на железной дороге

Кабинет министров принял постановление "О реализации пилотного проекта по допуску частных локомотивов к работе отдельным маршрутам на железнодорожных путях общего пользования". Условия проведения пилотного проекта будет определять Мининфраструктуры.

Кабмин ввел преференции для строительства дорог из металлургических шлаков

Кабинет министров принял распоряжение "О применении отходов производства в дорожном строительстве". Речь идет об использовании в дорожном строительстве металлургических шлаков и зол.

По словам премьер-министрп Алексея Гончарука, применение отходов позволит значительно сэкономить на строительстве дорог, однако постановлением Кабмина для них наоборот введено преимущество на тендерах.

Рада отложила введение стандарта Евро-6 для автомобилей на 5 лет

Верховная Рада приняла закон, которым отложила повышение экологических требований к новым автомобилям до Евро-6 до 1 января 2025 года.

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

Суд разрешил арестовать Жеваго, он объявлен в международный розыск

Суд разрешил арестовать бывшего народного депутата Константина Жеваго, который подозревается в растрате имущества банка "Финансы и кредит", он объявлен в международный розыск, сообщили в Генпрокуратуре.

В Германии задержали беглого нардепа Онищенко

Немецкие правоохранители задержали бывшего народного депутата Александра Онищенко в немецком городе Аахен по запросу НАБУ. Дальше немецкий суд должен установить ему меру пресечения и вынести решение по его экстрадиции в Украину.

Подозреваемый в контрабанде Альперин вышел из СИЗО под залог в 70 миллионов

Одесский бизнесмен Вадим Альперин 2 декабря вышел из следственного изолятора, в котором находился с 29 ноября. По словам его адвоката, за Альперина был внесен определенный судом залог в 70 млн грн.

НАБУ открыло дело против нардепа Холодова из-за продвижения табачной поправки

В Национальном антикоррупционном бюро открыли уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова. Как ранее установили журналисты, Холодов через ряд подставных лиц связан с розничной торговлей сигаретами и лоббировал в парламенте правку, которая увеличивает их заработки.

Ранее журналисты выяснили, что семья Холодова владеет поместьем в элитном районе Вены, которое было приобретено в 2013 году за 6 млн евро. Кроме того, жена Холодова является кумой жены Виктора Медведчука - Оксаны Марченко.

СБУ провела обыски в офисе частной охранной компании Медведчука

Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски в здании, которым пользуется "Детективная охранная компания "Шторм", которая обеспечивает охрану офиса и народных депутатов партии "Оппозиционная платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. По данным следствия, охранная компания торговала информацией с ограниченным доступом и вела незаконную слежку.