Нацбанк раскритиковал оценку своей работы Советом НБУ

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка в ответ на запрос Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Данное решение Совета НБУ от 5 декабря 2019 года выходит за рамки полномочий Совета НБУ и не влияет на проведение денежно-кредитной политики НБУ", – заявили в Нацбанке.

Согласно сообщению, монетарная политика НБУ, во-первых, направлена на выполнение определенных законодательством целей, в частности на обеспечение ценовой стабильности.

Для достижения этих целей управление операционной деятельностью, в том числе реализацию денежно-кредитной и валютно-курсовой политики, осуществляет правление НБУ. При этом оно руководствуется Основными принципами денежно-кредитной политики (ДКП), одобренными Советом НБУ. Обеспечение низкой и стабильной инфляции происходит при помощи реализации режима таргетирования инфляции и режима плавающего обменного курса, в соответствии с действующим законодательством и Основными принципами ДКП.

Во-вторых, уточняется в ответе центробанка, приняв решение "признать деятельность правления НБУ в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, которая не соответствует вызовам современного развития Украины", Совет НБУ вышел за рамки своих полномочий, установленных ст. 100 Конституции и ст. 9 закона "О Национальном банке Украины".

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Соответствующей статьей Конституции определены полномочия Совета разрабатывать Основные принципы ДКП и осуществлять контроль за ее проведением.

Перечень полномочий Совета НБУ определен в ст. 9 закона "О Национальном банке Украины" и является исчерпывающим. Среди них есть предусмотренный и Конституцией в том числе контроль за проведением денежно-кредитной политики, а соответственно, и оценка деятельности правления по выполнению утвержденных Советом Основных принципов ДКП.

"При этом не предусмотрено никаких других полномочий Совета по осуществлению оценки деятельности правления Нацбанка в любой другой сфере, в частности в части формирования и реализации валютно-курсовой политики и ее соответствия вызовам современного развития Украины, подчеркивается в сообщении", – подчеркнули в НБУ.

В ответе регулятора отмечается, что никаких правовых последствий для персонального состава правления НБУ данное решение Совета не имеет.

Как сообщалось, ранее Совет Национального банка Украины признал деятельность правления НБУ в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и такой, что не соответствует вызовам современного развития Украины.

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Кроме того, Совет НБУ рекомендовал осуществить оценку эффектов от присоединения к сети Clearstream и ситуации на международных финансовых рынках в увеличении спроса нерезидентов на ОВГЗ; осуществить исследования о влиянии изменения обменного курса на потребительскую инфляцию в Украине; предоставить оценку реального обменного/реального эффективного обменного курса относительно расчетного равновесного уровня; проанализировать влияние разрыва реального курса на динамику показателей внешней торговли, промышленности, инфляции.

Также НБУ рекомендуют нивелировать влияние корректировки открытой короткой валютной позиции в банковской системе через использование индексированных ценных бумаг.