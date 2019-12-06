Киев планирует выделить рекордный 21 миллиард на образование в 2020 году

Об этом говорится в сообщении Киевсосвета, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, постоянная комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития поддержала проект бюджета на 2020 год. Следовательно, согласно документу, доходы города составят 58,761 млрд грн. В том числе доходы общего фонда бюджета – 53,6 млрд грн, специального – 5,1 млрд грн.

Основные источники финансирования в 2020 году: налог на прибыль физических лиц, налог на прибыль предприятий, платы за землю и единого налога.

"Предварительно город планировал заложить несколько более высокую цифру доходов в Главном финансовом документе столицы. Однако из-за недополучения субвенций из государственного бюджета вышли на указанную сумму. Вместе с тем, бюджет Киева сбалансированный. Расходы составляют 58,826 млрд грн. Беспрецедентную цифру закладываем на следующий год на развитие образования в столице – 21 млрд грн. Это более трети от бюджета. В этом году город направил 18, 6 млрд грн на данную отрасль. Далее – транспорт и дорожное хозяйство – более 10 млрд грн. Отрасль ЖКХ и здравоохранение – более 6 млрд грн. Социальная защита – почти 5 млрд грн", – отметил председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета Андрей Странников.

Отдельные статьи расходов: Департаменту строительства КГГА на приобретение жилья для очередников квартирного учета заложены на 2020 год 400 млн грн, для детей-сирот – 50 млн грн. Департаменту жилищно-коммунальной инфраструктуры на строительство комплекса по обработке (переработке) твердых бытовых отходов – 3 млн грн. Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА на реставрацию киевского фуникулера заложено 55 млн грн. На реконструкцию моста Патона – 10 млн грн. Департаменту городского благоустройства КГГА на строительство центра защиты животных планируют выделить 30 млн грн.

Согласно бюджетному регламенту Киевского городского совета, депутаты должны принять главный финансовый документ столицы до 25 декабря этого года.