"Приват" Коломойского возобновил морские поставки сжиженного газа из России, – СМИ

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на участников рынка, передает БизнесЦензор.

Ожидается, что судно встанет под разгрузку на терминале "Укрлоудсистем" во второй половине дня субботы. По информации издания, судно загружено в порту Темрюк (РФ) утром 6 декабря.

В октябре-ноябре "Приват" не импортировал сжиженный газ морем. Последние поставки были в сентябре, тогда группа оформила рекордные для себя 17 тыс. тонн.

"Приват" с 2018 года периодически импортирует автогаз для покрытия потребности собственной сети, которая оборудована 514 газовыми модулями. В начале лета 2019 года компания приступила к оптовой реализации газа.

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В текущем году "Приват" импортировал танкерами 28 тыс. тонн сжиженного газа, став крупнейшим поставщиком по морю.

Терминал "Укрлоудсистем" является крупнейшим терминалом по приему СУГ в Украине. Он имеет 34 резервуара, объем 6 тыс. куб. м. Терминал входит в состав одесского нефтеперевалочного комплекса группы "Приват".