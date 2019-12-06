Цены на рынке электроэнергии вновь обновили исторический минимум

Об этом свидетельствует информация госпредприятия "Оператор рынка", передает БизнесЦензор.

Снижение по сравнению с предыдущим днем поставки составило 15,88%.

По итогам торгов электроэнергией на 7 декабря объем купли продажи составил 108,73 тыс. МВт-ч, заявленный объем продажи – 173,7 тыс. МВт-ч, заявленный объем покупки – 108,73 тыс. МВТ-ч.

В свою очередь средневзвешенная цена электрической энергии в торговой зоне "Бурштынский остров" снизилась на 6,16%, составив в этот день 1 512,83 грн за МВт-ч, при объеме купли-продажи в 10,09 тыс. МВт-ч. Заявленный на продажу объем составил 18,06 тыс. МВт-ч, покупки – 14,7 тыс. МВт-ч.

Как сообщалось, предыдущая минимальная средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в ОЭС была зафиксирована по результатам торгов с периодом поставки на 4 декабря.