Полиция обнаружила схему подкупа столичных врачей на 140 миллионов

По данным следствия, за полученное вознаграждение врачи ряда медучреждений выписывали пациентам препараты, в реализации которых были заинтересованы представители фармкомпаний, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

"Предварительно установлено, что на протяжении 2018-2019 годов служебные лица и представители группы компаний систематически предоставляли врачам учреждений здравоохранения на территории города Киева и других областей неправомерную выгоду. За это медики, используя свои полномочия, при назначении пациентам лекарств предпочитали медицинские препараты именно этой группы компаний", – сказано в сообщении.

По предварительным данным, сумма предоставленных "вознаграждений" врачам составляет 140 млн грн.

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Полицейские установили, что средства для предоставления неправомерной выгоды представители группы компаний получали, организовав схему по уклонению от уплаты налогов, в частности, путем совершения фиктивных сделок с коммерческими структурами.

"Так, например, последние заказывали у предприятий рекламные услуги или услуги по организации проведения медийных мероприятий, которые фактически не предоставлялись, получали от фармкомпаний деньги, которые перечисляли на карточные счета подконтрольных физических лиц предпринимателей. В дальнейшем передавали эти средства представителям предприятий фармацевтической бизнес-группы", – уточнили в полиции.

В рамках расследования дела оперативники Департамента стратегических расследований Национальной полиции, следственного управления полиции Киева и столичной прокуратуры провели ряд санкционированных обысков в офисных помещениях и по месту жительства должностных лиц фармкомпании, а также других лиц, которые могут быть причастны к "схеме".

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 368-4 (подкуп лица, которое предоставляет публичные услуги) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины.