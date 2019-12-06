"Нафтогаз" провел переговоры с "Газпромом" о погашении долга на $3 миллиарда

Как передает БизнесЦензор, об этом исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Завершили очередной раунд переговоров с "Газпромом" в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа. Напомню, Европейская комиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку "Газпром" включает это в "пакет" для переговоров по транзиту. Именно это мы и сделали", – сообщил Витренко.

Исполнительный директора "Нафтогаза" напомнил, что компания готова рассматривать возможность получить газ от "Газпрома" в счет погашения задолженности по решению прошлого Стокгольмского арбитража, которая составляет около $3 млрд.

"Мы также готовы отозвать свои исковые требования в новом арбитраже, но только если будет заключен долгосрочный контракт на транзит, который будет покрывать все расходы, и если "Нафтогазу" будет компенсировано невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам", – добавил Витренко.

Топ-менеджер подчеркнул, что такая позиция является конструктивной.

"И здесь, как вы сами видите, у нас тоже конструктивная позиция – покройте расходы, даже без экономических прибылей, и мы не будем судиться. Теперь мы готовы возвращаться на трехсторонние переговоры и рассказывать европейцам, как мы добросовестно и добросовестно обсуждали эти вопросы", – отметил Витренко.

При этом исполнительный директор "Нафтогаза" отказался комментировать встречные предложения "Газпрома".

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Как сообщалось, ранее Министерства энергетики Украины и РФ сообщили о прошедших в Вене 28 ноября двухсторонних газовых переговорах министров Алексея Оржеля и Александра Новака.

Ранее российский "Газпром" 18 ноября направил в адрес НАК "Нафтогаз Украины" предложение о продлении действующего или заключении нового договора о транзите газа сроком на один год.

При этом российский монополист потребовал отказа Украины от всех претензий в международном арбитраже и прекращения всех судебных разбирательств.

Кроме того, среди условий перечислены: отмена решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы "нарушение экономической конкуренции"; отзыв ходатайства "Нафтогаза Украины" об инициировании Европейской комиссией расследования против российской компании.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал предложенные "Газпромом" условия неприемлемыми.

НАК "Нафтогаз Украины" в своем ответном предложении настаивает на подписании нового долгосрочного контракта на транзит газа через территорию Украины по европейским правилам, а также отмечает готовность рассмотреть выплату долга по решению Стокгольмского арбитража газом.

Ранее российский президент Владимир Путин заявлял, что РФ в вопросе продления транзита газа настаивает на отказе украинской стороны от взыскания с российского "Газпрома" $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража и от претензий по решению Антимонопольного комитета на $7 млрд.