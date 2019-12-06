В Черниговской области открыли 11 центр обслуживания потребителей газа

Как сообщает пресс-служба компании, теперь быстро и удобно получить все услуги газовой компании смогут более 11,5 тыс. потребителей газа Менского района Черниговской области, передает БизнесЦензор.

Теперь в Черниговской области уже действуют 11 ЦОКов, предоставляющих услуги для 82,5% потребителей природного газа. Они расположены в Чернигове, Прилуках, Нежине, Репках, Борзне, Козельце, Бобровице, Бахмаче, Носовке, Корюковке и Мене.

В частности, в центрах обслуживания клиентов потребители могут заключить договор на техническое обслуживание домовых сетей, заказать установку газового оборудования, счетчика, газификацию жилья, изготовление технических условий, проектной документации и тому подобное. Всего более 40 услуг можно получить в одном месте.

"Мы работаем открыто и прозрачно, стремимся к конструктивному диалогу и эффективному сотрудничеству с каждым клиентом. Особенно это важно в районах, где и так инфраструктура плохо развита. Именно такие современные Центры обслуживания предоставляют возможность нашим потребителям в одном месте осуществить все необходимые действия и потратить при этом как можно меньше времени", – отметила председатель правления АО "Черниговгаз" Алла Яровая.

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Первым клиента в центрах обслуживания компании встречает администратор, он помогает в выяснении вопросов, которые не требуют детального изучения состояния лицевого счета, а при необходимости направляет потребителя к профильному специалисту. Посетителей нового офиса – физических и юридических лиц, будут консультировать 3 менеджера. Клиенты во время ожидания могут самостоятельно зарегистрировать "Личный кабинет" на мониторе "тонкого клиента" и получить подробную информацию о своем лицевом счете.

В новом центре – просторный зал ожидания, удобные диваны, бесплатный Wi-Fi. А для людей с ограниченными физическими возможностями предусмотрен пандус.

Центр обслуживания клиентов в г. Мена расположен по адресу: ул. Приозерная, 4, и работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00, без перерыва на обед.