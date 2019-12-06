Спрос на электромобили в Украине вырос на 34%

Об этом сообщает Укравтопром, передает БизнесЦензор.

Из этого количества легковых машин 6 453 и 505 – коммерческих.

Таким образом, за год спрос на легковые электромобили вырос на 34%, а на коммерческие – на 62%.

Как и прежде, украинский парк электромобилей продолжал пополняется в основном бывшей в эксплуатации техникой. Так, в регистрациях легковых авто на элетротяге доля б/у электромобилей составила 92%, а в части коммерческих еще больше – 96%.

Самым популярным легковым электромобилем в Украине остается Nissan Leaf. За 11 месяцев 2019 года 3 030 автомобилей этой модели пополнили автопарк страны.

Далее в топ-10 электрокаров, со значительным отставанием от лидера, вошли: Tesla Model S – 552; Volkswagen Е-Golf – 325; BMW i3 – 322 шт.; Fiat 500е – 293; Renault Zoe – 272; Chevrolet Bolt – 232; Mercedes-Benz B Class Electric Drive – 228; Tesla Model3 – 209; Tesla Model X – 204.

В коммерческом сегменте наилучший результат у Renault Kangoo Z.E. – с начала года 462 авто.