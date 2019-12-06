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06.12.19 17:36

Мининфраструктуры решило раздавать новые польские разрешения под загруженные авто

Министерство инфраструктуры решило разрешить выдачу нераспределенных польских разрешений из предварительного обмена 2020 года украинским перевозчикам, способным документарно подтвердить загрузку авто, произведенную до 18 ноября 2019 года включительно.

Мининфраструктуры решило раздавать новые польские разрешения под загруженные авто

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, такое решение было принято "с целью максимального удовлетворения всех участников рынка грузовых перевозок, а также урегулирования ситуации с очередями на ПВД с загруженными транспортными средствами".

Комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с оформлением, выдачей, учетом и анализом эффективности использования разрешений на поездку по территориям иностранных государств проанализировала доступные к выдаче разрешения Республики Польша из предварительного обмена разрешениями 2020 года (которые действительны для оформления начиная с декабря 2019 года, но не были распределены) тем перевозчикам, у которых загрузка автотранспортного средства подтверждается документами, датированными до 18 ноября текущего года включительно.

Выдача нераспределенных разрешений будет вестись в 7 пунктах: "Борисполь", "Винница", "Голобы", "Ковель", "Коростень", "Львов" и "Хмельницкий".

"В то же время, другим перевозчикам, которые осуществили загрузки и таможенное оформление в период после 18 ноября 2019 года, оформление и выдача разрешений Польши будет осуществляться за счет дополнительной квоты разрешений Польши квоты 2019 года, поступление которой в Украину от польской стороны запланировано ориентировочно в первой половине декабря 2019 года, о чем будет отдельно сообщено", – уточнили в министерстве.

Как сообщалось, в начале ноября Польша согласилась выдать Украине дополнительно 5 тысяч разрешений на международные грузовые автомобильные перевозки в 2019 году и 10 тысяч разрешений из предварительного обмена на 2020 год для использования в 2019 году.

Ранее в Европейской Бизнес Ассоциации (European Business Association, ЕВА) заявили, что по состоянию на начало августа украинские предприниматели почти исчерпали квоты разрешений на международные перевозки грузов автомобильным транспортом в направлении Польши.

Как указывали в ЕВА, из-за проблем с разрешениями существует угроза задержек в поставках товаров в страны ЕС, а также возможные перебои с импортом сырья и готовой продукции из Европы.

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