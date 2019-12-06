Крупнейшая нефтяная компания в мире побила рекорд китайской Alibaba по размещению акций

Как отмечает Reuters, таким образом, размер размещения составит рекордные в истории $25,6 миллиарда, превзойдя $25-миллиардное IPO китайской Alibaba Group Holding Ltd в 2014 году, передает БизнесЦензор.

Кроме того, организаторы IPO могут частично или полностью реализовать опцион дополнительного размещения бумаг, что позволит повысить объем сделки до $29,4 млрд.

Оценка стоимости Aramco составит $1,7 триллиона, что сделает ее крупнейшей по рыночной капитализации компанией мира. Между тем изначально власти рассчитывали на оценку нефтяного гиганта в $2 триллиона.

Общий объем заявок со стороны институциональных инвесторов составил $106 млрд, со стороны частных инвесторов – $12,6 млрд. Акции компании приобретут 4,9 миллиона жителей Саудовской Аравии, из них почти половина – в возрасте 31-45 лет.

Акции Saudi Aramco начнут торговаться 11 декабря, сообщила Cаудовская фондовая биржа Tadawul.