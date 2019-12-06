Италия поддержит продление санкций против России, – министр

Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на совместной с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции в Риме, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы обсудили также тему, касающуюся санкций. В понедельник (9 декабря), в ближайшие дни, будут важные встречи в Совете Европы по международным делам, на которых будет обсуждаться возобновление санкций в отношении России со стороны Евросоюза", – сказал глава МИД Италии.

Он отметил, что "Италия примкнула, конечно, к европейским решениям, но хотела бы, тем не менее, свою позицию высказать – и с политической точки зрения, и также с экономической точки зрения".

"Санкции и контрсанкции, каким образом они отражаются на нашей стране, на нашей экономике. С другой стороны, подчеркиваю все же важность "минских соглашений" для того, чтобы разморозить эту ситуацию", – сказал Ди Майо.