Валютная выручка от экспорта черных металлов упала на 11%, – ГФС

Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики Государственной фискальной службы (ГФС), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным ГФС, за 11 месяцев на черные металлы пришлось 17,88% общего объема поступлений от экспорта товаров против 21,22% за аналогичный период прошлого года.

В том числе в ноябре поступления от экспорта черных металлов составили $596,68 млн, по сравнению с $683,34 млн месяцем ранее и $694,05 млн в ноябре 2018 года.

При этом Украина в январе-ноябре 2019 года снизила импорт аналогичной продукции на 6,9% – до $1,18 млрд. В ноябре этот показатель составил $92,47 млн.

Кроме того, Украина в январе-октябре 2019 года снизила экспорт металлоизделий на 7,3% – до $948,82 млн. В ноябре их поставлено на $77,4 млн.

За этот период импорт металлоизделий возрос на 14% – до $1,01 млрд. В ноябре их ввезено на $79,17 млн.

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Как сообщалось, Украина в 2018 году нарастила поступления от экспорта черных металлов на 14,7% по сравнению с 2017 годом – до $9,94 млрд. На черные металлы за 2018 год пришлось 20,99% общего объема поступлений от экспорта товаров против 20,03% в 2017 году.