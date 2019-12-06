Убыток государственного "Торецкугля" превысит 500 миллионов

Об этом генеральный директор ГП "Торецкуголь" Владимир Юхименко сообщил в ходе совещания в Минэкоэнерго, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам главы госпредприятия, "Торецкуголь" – единственное в государственном секторе угольной отрасли предприятие, которое добывает коксующийся уголь. Но, несмотря на это, главной проблемой предприятия является постоянные перебои с реализацией добытого угля. С марта на складе накоплено 85 тыс. тонн угля на сумму около 160 млн грн.

Юхименко добавил, что отдельные 2 подразделения предприятия (шахты "Торецкая" и "Центральная") расположены непосредственно на линии соприкосновения, фактически в зоне боевых действий, что является главным негативным фактором для их работы. Кроме того, сложные геологические условия обусловливают высокую себестоимость продукции.

Напомним, госпредприятие "Торецкуголь" по итогам 2018 года добыло 251,2 тыс. тонн угля, получив 291,72 млн грн убытка при 411,94 млн грн дохода.