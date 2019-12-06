Крупнейшие сети АЗС вновь повысили цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, в сетях ОККО и WOG автогаз подорожал на 39 и 23 копейки за литр – до 13,20 грн и 13,13 грн соответственно. На станциях AMIC цена выросла на 19 копеек.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" повысила цены на 10 копеек – до 11,58-11,65 грн/л.

Также цены выросли в сетях "БРСМ-Нафта", "Автотранс", KLO, "Род-Ник", UPG, Параллель, BVS и SUN OIL.

Средняя по стране розничная цена сжиженного газа на АЗС 6 декабря поднялась на 14 копеек – до 12,38 грн/л.

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Как сообщалось, средняя цена автогаза в сетях АЗС за неделю 22–29 ноября выросла на 45 копеек за литр – до 12,13 грн/л.

Оптовые цены сжиженного газа с начала ноября увеличились на 12% – до 19,97 тыс. грн за тонну. Повышение оптовых цен происходит на фоне роста котировок пропан-бутана на белорусско-польской границе, спровоцированного ограничением поставок холдингом "Сибур".