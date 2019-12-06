Рада не разрешила Гончаруку проводить заседания Кабмина без присутствия министров

Как передает БизнесЦензор, эти поправки заместителя главы фракции "Слуга народа" Александра Корниенко были учтены в проекте закона парламентским комитетом, но депутаты добились их отмены, потребовав проголосовать за них в зале.

В итоге поправки №157 и №161 не получили необходимых для подтверждения 226 голосов.

Первой из них предлагалось установить, что члены Кабинета министров по разрешению председательствующего могут участвовать в заседании в режиме видеоконференции.

Второй предлагалось предусмотреть возможность принимать решения Кабмина путем опроса членов правительства по предложению премьер-министра.

Как сообщалось, начиная со 2 сентября Кабинет министров проводит заседание в закрытом формате по инициативе премьер-министра Алексея Гончарука. По окончании заседания анонсируются брифинги для журналистов в отдельном помещении, как это было до 2014 года во времена премьера Николая Азарова. Однако иногда премьер на них не появляется.