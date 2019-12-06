Криклий хочет открыть McDonalds в аэропорту "Борисполь"

Об этом Криклий заявил в интервью ЦТС, говоря о планах на 2020 год, передает БизнесЦензор.

"Я точно хочу, чтобы в следующем году у нас все аренды и продажи проходили ProZorro. Например, по авиации хочу, чтобы в аэропорт "Борисполь" зашел McDonalds. А они заходят только тогда, когда все суперпрозрачно", - подчеркнул министр.

Также Криклий коротко очертил планы на будущий год по развитию авиаотрасли.

"Министерством изучается возможность старта концессии по четырем региональным аэропортам Украины. В следующем году каким-то из них дадим старт. Упростим механизм получения квот и направлений, чтобы как можно больше компаний заходило. С помощью ликвидации НДС хотим увеличить мобильность населения по авиации", - сообщил он.

Отмечается. что стоимость питания в аэропорту "Борисполь" неоднократно вызывала нарекание пассажиров. В то же время руководство аэропорта поясняло, что конкурсы на аренду площадей в "Борисполе" проводит ФГИ. Сам аэропорт слабо может повлиять на то, какие цены выставляют арендаторы точек общественного питания. Ситуация может измениться после проведения корпоратизации ГП "Борисполь" - руководство аэропорта сможет более эффективно управлять его площадями.

Ранее сообщалось, что победителем конкурса на аренду 315 кв. м площади в аэропорту "Борисполь" под кафе сроком на 10 лет стал действующий арендатор - компания "Элефант".