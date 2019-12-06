"Аграрный фонд" должен выплатить 88 миллионов штрафа по просроченному кредиту

Об этом сообщает пресс-служба государственной компании, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, по состоянию на начало декабря 2019 года "Аграрный фонд" заключил форвардные контракты на 10 тыс. тонн, "что может представлять угрозу продовольственной безопасности государства" (для сравнения: в период с января по ноябрь в 2015 году было законтрактовано более 400 тыс. тонн зерна).

Кроме того, в "Аграрном фонде" указали, что на его балансе осталось 200 тыс. тонн зерновых, значительная часть которых является залогом по кредитам, а часть - в неудовлетворительном состоянии. При этом цена на большую часть продукции на складах превышает рыночную на 10-30%.

"Указанные обстоятельства возникли вследствие деятельности предыдущего руководителя "Аграрного фонда" Андрея Радченко, поэтому для установления законности указанных действий, определение количественного и качественного состояния зерновых проводится соответствующая проверка", - сообщает Фонд.

Как сообщалось, Кабинет министров 23 октября решил отстранить от выполнения обязанностей главы правления ПАО "Аграрный фонд" Андрея Радченко.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства также поручило провести внеплановый аудит ПАО "Аграрный Фонд".

Новым и.о. главой правления ПАО "Аграрный фонд" Кабинет министров назначил Ивана Барышева. До этого Барышев являлся директором ГП "Спецагролизинг". Ранее Барышев уже работал в "Аграрном фонде" и был уволен в 2015 году.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подозревает руководство ПАО "Аграрный фонд" в сговоре с предприятиями бизнесмена Дмитрия Фирташа при закупке и хранении минеральных удобрений в 2017 году, что нанесло ущерб госпредприятию на сумму 243,41 млн грн.