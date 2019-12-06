Рада повысила сумму операций для финмониторинга в 3 раза

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего правительственного законопроекта №2179 с поправками во втором чтении проголосовали 246 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к документу, закон направлен на определение механизма предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

В частности, законом применен риск-ориентированный подход субъектами первичного финансового мониторинга (СПФМ) при проверке клиентов и увеличена пороговая сумма операций, попадающая под обязательный финмониторинг, до 400 тыс. грн (сейчас 150 тыс. грн.).

В то же время расширен круг СПФМ, которые будут сообщать Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, лицами, предоставляющими информационно-консультационные услуги по вопросам налогообложения.

Также усовершенствована процедура раскрытия субъектами хозяйствования своих конечных бенефициарных собственников (контролеров) и ужесточены требования к выявлению СПФМ бенефициарных владельцев своих клиентов.

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Законом также введен международный инструментарий замораживание активов и регламентация действий СПФМ с активами, связанные с терроризмом и его финансированием.;

Кроме того, установлен переход к отслеживанию денежных переводов как инструмента для предотвращения, выявления и расследования случаев отмывания денег и финансирования терроризма, а также для осуществления ограничительных мероприятий.

С этой целью закон вводит обязанность для платежных систем сопровождать денежные переводы информацией о плательщике и получателе перевода, а также устанавливать меры, направленные на противодействие манипуляциям с деньгами, полученными от отмывания доходов или связанных с финансированием терроризма.

Как уточнили в пресс-службе Минфине, принятие закона является частью международных обязательств Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Закон адаптирует в национальное законодательство Рекомендации FAT и 4-ю и частично 5-ю Директивы Европейского Союза против отмывания денег и финансирования терроризма, которые уже внедрены во всех странах-членах ЕС и являются обязательными для стран, которые намерены претендовать на членство, то есть для Украины также", – пояснили в Минфине.

При доработке законопроекта №2179 его нормы были дополнены процедурой применения соглашения об урегулировании последствий совершения нарушения законодательства, ограничением максимального размера штрафа за тяжелые нарушения для финансовых учреждений, возможностью обжалования решения о наложении штрафов до выполнения решения, изменениями в порядке включения лиц в перечень лиц связанных с терроризмом (перечень будет изменяться на основании решения суда).