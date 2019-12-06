Госрезерв переведет продажу запасов в систему ProZorro

Об этом заявил новоназначенный глава Госрезерва Ярослав Погорелый, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Продажи через ProZorro. Продажи материальных ценностей государственного материального резерва, подлежащих реализации в порядке освежения, и разбронированных материальных ценностей мобилизационного резерва исключит коррупционную составляющую", – пообещал Погорелый.

По словам главы ведомства, сейчас разбронированные материальные ценности государственного резерва реализуются на конкурсной основе путем проведения Госрезервом аукционов, однако особенности процедуры их проведения негативно влияют на конечный результат аукциона.

Погорелый отметил, что Участие в пилотном проекте позволит сделать процедуру реализации материальных ценностей прозрачной, а привлечение более широкого круга потенциальных участников торгов – получить конкурентную цену.

Глава Госрезерва подчеркнул, что получение максимально высокой цены от реализации материальных ценностей позволит своевременно пополнять запасы и возмещать расходы на их хранение. Ведь согласно Бюджетному кодексу именно средства от реализации материальных ценностей государственного резерва в порядке освежения и разбронирование являются основным источником финансирования платы за хранение.

Читайте также: Рада одобрила законопроект об оборонных закупках

Как сообщалось, 27 ноября Кабинет министров назначил председателем Государственного агентства резерва Ярослава Погорелого.

Ранее он также принимал участие в конкурсе на главу Госгеонедр, известен по работе в СП "Полтавская газонефтяная компания" на должности директора по стратегическому развитию.

СП "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК) входит в структуру компании JKX Oil&Gas, которая занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине, РФ, Венгрии и Словакии.

Крупнейшими акционерами JKX являются Eclairs Group Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова – 27,54% акций, Cascade Investment Fund Виталия Хомутынника – 19,97%, Neptune Invest & Finance Corp – 12,98%, Keyhall Holding Ltd – 11,45% и Interneft Ltd – 6,16%.