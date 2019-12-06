Украина не получит денег МВФ в 2019 году, – СМИ

Об этом LIGA.net рассказали три высокопоставленных собеседника в разных государственных структурах, передает БизнесЦензор.

"Мы не успели выполнить prior actions, которые обсуждались с Фондом. Для того, чтобы попасть на декабрьское заседание Совета МВФ, нужно было, чтобы нужные законы к текущему моменту уже были проголосованы в парламенте", - отметил собеседник в одной из финансовых госструктур.

По информации источников издания, речь прежде всего идет об изменениях в закон О системе гарантирования вкладов (в том числе, позиции, непрямо касающиеся возможной ренационализации ПриватБанка, а также взыскания долгов собственников других банков-банкротов).

Законопроекты должны были попасть в Раду еще в конце ноября. Другой собеседник издания рассказал, что на данный момент завершен процесс согласования текста изменений между украинскими госутруктурами и Фондом.

По его словам, правительство, по-прежнему рассчитывает, что меморандум будет подписан в ближайшее время и Украина получит SLA (Staff Level Agreement - принципиальное согласие Фонда кредитовать страну) еще в этом году.

"Мы приближаем меморандум как можем - это более важно, чем непосредственно деньги. Для этого нам не нужно ориентироваться на заседание Борда МВФ".

Следующая возможность официально получить программу Фонда у Украины будет в феврале, когда руководство МВФ впервые соберется после перерыва на рождественские праздники.

Украина претендует на трехлетнюю программу расширенного финансирования МВФ объемом $4-6 млрд.

Как сообщалось, миссия Международного валютного фонда 14 ноября прибыла в Киев для продолжения дискуссии о новой программе расширенного финансирования EFF. Украина надеется договориться о новой 3-летней программы расширенного финансирования на $5-6 млрд.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщил, что Международный валютный фонд отложил финансовую помощь для Украины из-за опасений, что президент Владимир Зеленский не возместит миллиарды долларов, предположительно разграбленных собственниками обанкротившихся банков, а также выведенных из "Приватбанка" до национализации.

Текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы эквивалентен SDR2,8 млрд, или около $3,9 млрд. При этом SDR1 млрд (около $1,4 млрд) предоставлен сразу.