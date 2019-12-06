"Днепрогаз" заключил 140 новых договоров на присоединение к газовым сетям

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Днепрогаза" сообщает БизнесЦензор.

Около 55% клиентов воспользовались услугой стандартного присоединения.

"За 11 месяцев текущего года менеджеры Центра обслуживания клиентов АО "Днепрогаз" заключили 74 договора на стандартное присоединение к системе газоснабжения. Услугой нестандартного присоединения воспользовались 63 заказчики", - говорится в сообщении.

Всего с момента внедрения нового порядка взаимоотношений между Операторами ГРМ и заказчиками специалисты клиентского сервиса заключили более 1,6 тыс. договоров на присоединение к ГРМ.

"Основное преимущество услуг стандартного или нестандартного присоединения заключается в том, что заказчику достаточно подать заявление в Центр обслуживания клиентов, заполнить опросный лист, заключить договор и оплатить стоимость работ. Весь процесс координируется нашими менеджерами", - комментирует начальник управления клиентского сервиса "Днепрогаза" Марина Коваленко.

С 1 января 2019 года постановлением НКРЭКУ от 14.12.2018 г. № 1917 утверждены новые ставки платы за стандартное присоединение к газовым сетям в Днепропетровской области.

"В зависимости от типоразмера счетчика и типа местности стоимость колеблется от 12,7 тыс. грн. до 18,6 тыс. грн. без НДС", - сообщает "Днепрогаз".

Модель взаимоотношений между газораспределительными компаниями и потребителями газа относительно порядка присоединения к сетям действует в Украине с 2013 года.

"Чтобы воспользоваться услугами стандартного или нестандартного присоединения, жителям Днепра и Днепровского района следует обращаться к специалистам Центра обслуживания клиентов "Днепрогаза" по ул. Исполкомовской, 34", - говорится в сообщении.

Условия и порядок приема в газовых сетях регламентируются требованиями Кодекса газораспределительных систем. При отсутствии замечаний в документации в стандартное присоединение АО "Днепрогаз" обязано в течение 10 рабочих дней со дня подачи заказчиком заявления выдать ему разрешение на присоединение, проекты договоров и соответствующие счета для оплаты.

Весь комплекс работ по присоединению к газовым сетям по схеме "Стандартное присоединение" специалисты АО "Днепрогаз" должны осуществить в течение 90 дней.