Резервы Нацбанка выросли на $500 миллионов, – НБУ

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины, передает БизнесЦензор.

Как отмечается в сообщении, увеличение объема международных резервов обусловлено прежде всего сохранением благоприятной ситуации на валютном рынке.

Нацбанк отмечает, что несмотря на существенное замедление притока иностранного капитала в государственные облигации по сравнению с предыдущими месяцами, предложение валюты на рынке оставалась значительно большым, чем спрос за счет существенных продаж валюты экспортерами.

"Это позволило Национальному банку пополнить международные резервы на $897,8 млн (чистая покупка). В частности, было куплено $777,8 млн по единому курсу и $120 млн путем выбора лучшего курса. Интервенций по продаже валюты Национальный банк в течение месяца не проводил", – сказано в сообщении.

В то же время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было направлено $644,7 млн (в эквиваленте). Из этой суммы 425,5 млн евро уплачено по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ), $9,2 млн – по еврооблигациям (ОВГЗ).

Кроме этого, $84,4 млн были направлены на выполнение обязательств правительства и Национального банка перед Международным валютным фондом.

Остальные средства уплачены по другим обязательствам перед иностранными кредиторами и международными финансовыми организациями. Эти расходы были частично компенсированы поступлениями в пользу правительства $304,9 млн от размещения ОВГЗ, номинированных в иностранной валюте.

"Такой объем международных резервов покрывает 3,4 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка", – заключает НБУ.

Как сообщалось, по состоянию на 1 ноября международные резервы Украины составляли $21,4 млрд (в эквиваленте), уменьшившись за месяц на 0,2% или на $34,8 млн.

По состоянию на 1 октября 2019 года международные резервы Украины составляли $21,44 млрд (в эквиваленте), уменьшившись в сентябре на $577,3 млн или на 2,6% из-за значительных объемов погашений по государственному долгу.