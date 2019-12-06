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06.12.19 13:19

Рада увеличила расходы на строительство "Охматдета" на 200 миллионов

Верховная Рада в целом поддержала президентский законопроект №2505 "О внесении изменений в приложение №3 к закону Украины о госбюджете Украины на 2019 год по строительству лечебно-диагностического комплекса НДСБ "Охматдет".

Рада увеличила расходы на строительство "Охматдета" на 200 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Такое решение Верховная Рада приняла на заседании в пятницу 357 голосами "за".

Законопроектом предполагается увеличить расходы по бюджетной программе "Реализация государственного инвестиционного проекта "Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" на сумму 200 млн грн.

Указанные изменения предлагается реализовать за счет уменьшения расходов по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и

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