Рада увеличила расходы на строительство "Охматдета" на 200 миллионов

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Такое решение Верховная Рада приняла на заседании в пятницу 357 голосами "за".

Законопроектом предполагается увеличить расходы по бюджетной программе "Реализация государственного инвестиционного проекта "Строительство современного лечебно-диагностического комплекса Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" на сумму 200 млн грн.

Указанные изменения предлагается реализовать за счет уменьшения расходов по бюджетной программе "Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и