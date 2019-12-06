В графике движения на 2020 год "Укрзализныця" назначила 8 новых поездов

Об этом со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця" сообщает БизнесЦензор.

В частности, формированием "Укрзализныци" - 162 пар (14 из которых - скоростные), стран СНГ - 9 пар, других стран - 14 пар. В сообщении будет курсировать 20 пар поездов со странами Запада и 17 пар - со странами СНГ. Более 90% поездов в новом графике движения - это быстрые и ускоренные поезда.

Назначено 8 новых поездов, большинство из которых будут курсировать в популярном западном направлении: № 192/291 Львов - Днепр, № 203/204 Львов - Днепр, № 179/180 Львов - Днепр, № 129/130 Полтава - Ворохта, № 201/202 Львов - Ужгород, № 960/961, 962/963 Кошице - Мукачево, № 241/242 Днепр - Одесса, № 233/234 Киев - Винница.

Для перевозок пассажиров в пиковые периоды "Укрзализныця" предусмотрела продолжение маршрутов поездов № 7/8 Киев - Ивано-Франковск в Черновцы, № 75/76 Кривой Рог - Киев и № 71/72 Запорожье - Киев в Ужгород, № 140/139 Лисичанск - Харьков/Днепр-Главный в Николаев. Кроме этого, предусмотрены сезонные поезда на летний период.

Также в графике движения 2019-2020 годов несколько пассажирских поездов изменили маршруты следования. В частности, поезд № 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка будет курсировать через Гребенка - Полтава-Южная - Красноград - Лозовая вместо Гребенки - Полтавы-Киевской - Харьков - Букина.

Также изменят маршруты следования поезда № 357/358 Киев - Рахов, № 161/162 Николаев - Киев и № 67/68 Киев - Варшава, в связи с чем несколько откорректирован график движения этих поездов.

"Обращаем внимание пассажиров, что в новом графике изменили нумерацию поезда: № 63/64 Днепр - Одесса на № 53/54, № 247/248 Житомир - Одесса на № 131/132, № 641/642 Кишинев - Одесса на № 841/842 , № 61/62 Санкт-Петербург - Кишинев на № 361/362, № 73/74 Москва - Кривой Рог на № 95/96, № 95/96 Мариуполь - Бахмут на №77/78", - сообщает "Укрзализныця".