Полиция завершила расследование в деле незаконной стройки двух жилых кварталов в Киеве

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Так, организатора группы и ее исполнителя - директора предприятия-заказчика строительства - обвиняют в самовольном занятии земельного участка и самовольном строительстве на нем жилого комплекса. Кроме того, подозреваемым инкриминируется служебный подлог официальных документов - деклараций о начале строительных работ и о соответствии объекта к эксплуатации. Такие действия повлекли тяжкие последствия", - сообщает Нацполиция Украины.

Злоумышленники обвиняются в завладении чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением - средствами инвесторов жилого комплекса в Киеве. Кроме того, речь идет о злоупотреблениях служебными полномочиями должностным лицом юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы, повлекшее тяжкие последствия, подделка и использование заведомо поддельных документов и умышленное невыполнение судебного решения.

Такие нарушения предусмотрены восемью статьям Уголовного кодекса Украины: ч.3 ст.28 ч.2, 3 ст.197-1, ч.2 ст.366, ч.5 ст.191, ч.2 ст.364-1, ч.4 ст.358; ч.2 ст.382 и ч.3 ст.212.

В результате преступной деятельности участники группы нанесли территориальной громаде Киева, инвесторам жилого комплекса, Киевскому национальному университету архитектуры и строительства убытки в целом почти на 60 тыс. грн.

"Кроме того, речь идет еще о 5,3 млн грн убытка вследствие организации умышленного уклонения должностными лицами предприятия-заказчика строительства от уплаты налогов. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.