СЕТАМ выставила на продажу арестованное оборудование Wi-Fi Киевского метрополитена

Об этом со ссылкой на пресс-службу СЕТАМ сообщает БизнесЦензор.

569 позиций арестованного Wi-Fi оборудования находятся на станциях метро "Университет", "Днепр", "Олимпийская", "Арсенальная", "Крещатик", "Лукьяновская", "Кловская", "Золотые Ворота", "Дворец Спорта", "Площадь Льва Толстого", "Майдан Независимости", а также в Инженерном корпусе КП "Киевский метрополитен".

Среди арестованного имущества, выставленного на продажу: источники бесперебойного питания, батарейные блоки, системы распределения питания, маршрутизаторы и коммутаторы Cisco, серверы, шлюзы, камеры и многое другое.

Общая стартовая сумма выставленного на продажу имущества: 7 млн 278,675 тыс. грн.

Дата проведения аукционов по продаже Wi-Fi оборудования - 23 декабря 2019 и 2 января 2020 года.

"Мы очень надеемся, что после смены собственника оборудования, Wi-Fi в Киевском метрополитене заработает качественно и быстро и будет радовать его посетителей", - отметил генеральный директор ГП СЕТАМ Виктор Вишнёв.

В июле "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell признали победителем тендера по поиску подрядчика для строительства 4G-сети в Киевском метрополитене украинскую дочку китайской технологической компании Huawei.

Киевгоргосадминистрация с 1 февраля 2018 года расторгла сделку с компанией Mosquito Mobile, выигравшей тендер на строительство сети Wi-Fi Киевском метрополитене в 2014 году.

В декабре 2014 года КГГА и "Фидомобайл" (предоставляет услуги под брендом Mosquito Mobile) подписали договор о строительстве сети WiFi в Киевском метрополитене.

В начале января 2018 генеральный директор Киевского инвестиционного агентства Олег Мистюк заявил, что за последний год Mosquito перестала заниматься расширением сети WiFi в столичном метро из-за финансовых проблем.