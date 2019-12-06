Конкурс по разработке на шельфе Черного моря может быть объявлен в марте, – Госгеонедр

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Будет организован новый конкурс относительно участков на шельфе. Сколько их может быть - в настоящее время определяется. Думаю, этот процесс может быть начат в марте 2020 года", - сказал он на пресс-конференции в Киеве в пятницу.

Как сообщалось, Кабинет министров 12 апреля 2019 года объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях СРП. Срок действия соглашения – 50 лет.

Согласно условиям конкурса, срок подачи заявок на участие в нем составлял 60 дней, что на 30 дней меньше срока, отпущенного для подачи заявок на конкурс по девяти участкам на суше. Заявки на участие подали четыре компании: американская Trident Acquisitions Corp, американская Frontera Resources Corporation, которой принадлежит инициатива о разработке участка "Дельфин" по СРП, подконтрольное Государственной нефтяной компанией Азербайджанской республики (SOCAR) Caspian Drilling International Ltd. и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине "Укрнафтобуриння".

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 27 июля 20ё19 года сообщил о намерении предложить Кабмину рассмотреть возможность объявления нового конкурса на разработку углеводородного участка на шельфе Черного моря. Его инициативу поддержал Александр Данилюк, занимавший на то время должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В сентябре Кабмин отменил свое же постановление о запуске СРП-конкурса по шельфовому участку "Дельфин".