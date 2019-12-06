Беларусь хочет цену на российский газ на уровне Смоленска плюс транспортировка, – премьер

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Позиция наша - это цена ближайшего от нас региона России - Смоленская область, плюс расходы на транспортировку", - сказал премьер-министр Беларуси Сергей Румас журналистам в пятницу в Минске.

Беларусь и Россия до сих пор не согласовали 16 вопросов по "дорожным картам" по интеграции, сообщил Румас.

"Я вам так скажу, сейчас, готовясь к встрече (с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым), я посчитал - у нас на сегодняшний день осталось по всем "дорожным картам" 16 несогласованных вопросов", - сказал Румас журналистам.

Он подчеркнул, что вопросы цены на газ и так называемой "перетаможки" входят в круг несогласованных вопросов.