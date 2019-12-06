Суд отменил штраф АМКУ на 55 миллионов для компании Тигипко за покупку "Днепрометиза"

Об этом со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ сообщает БизнесЦензор.

Отмечается, что Blossom Investments OU, которая входит в группу "ТАС" Сергея Тигипко, обжаловала в суде решение АМКУ, согласно которому регулятор оштрафовал компанию за приобретение контрольного пакета акций завода "Днепометиз" без соответствующего разрешения.

Суд постановил отменить решение АМКУ, так как посчитал его "неподтвержденным надлежащими и допустимыми доказательствами", а выводы, изложенные в решении, не соответствующими обстоятельствам дела. Кроме того, суд усмотрел при принятии решения АМКУ нарушения применения норм материального права.

В апреле АМКУ оштрафовал группу "ТАС" на 55 млн грн за нарушение законодательства при покупке завода "Днепрометиз" у российской компании "Северсталь", которая находилась в санкционном списке, и не дал разрешение на сделку.

В октябре 2017 года завод "Днепрометиз", ранее принадлежавший российской группе "Северсталь", был продан компании, близкой к Сергею Тигипко, приблизительно за $500 тысяч.

"Северсталь" приобрела 60% акций "Днепрометиза" в 2006 году у группы "ТАС". Впоследствии доля "Северстали" в украинском предприятии была увеличена до 98,6%. Сумма сделки тогда оценивалась в $50 млн.