"Киевводоканал" начнет собирать с жителей столицы деньги на ремонт счетчиков

Как сообщает пресс-служба компании, соответствующая строка в квитанциях киевлян появится в январе, передает БизнесЦензор.

По данным компании плата за четвертый квартал в новой графе в среднем составит 10-20 гривен и будет зависеть от количества квартир и самих приборов.

В компании пояснили, что в 2016 году был принят закон "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения", согласно которому поставщики коммунальных услуг должны обслуживать домовые счетчики за счет жителей через механизм взносов, ведь из тарифа стоимость этих работ была удалена.

"Более двух лет мы их обслуживаем в случае возникновения аварийных ситуаций фактически за свой счет, не имея соответствующего источника финансирования этих расходов. После утверждения Кабинетом министров методики по начислению взносов за обслуживание узлов коммерческого учета, мы сформировали и утвердили вместе с КГГА размер взносов на каждую отдельную здание города Киева", – пояснил директор расчетного департамента "Киевводоканала" Валерий Люлин.

Читайте также: Нацкомиссия повысила тариф на холодную воду для жителей Киева во второй раз с начала года

По словам представителя компании, размер взносов на обслуживание узлов зависит от количества квартир в доме и домовых счетчиков (некоторые дома, например, имеют отдельный счетчик в каждом подъезде).

По словам специалиста, эти средства являются целевыми и расходоваться исключительно на обслуживание и ремонт водомерных узлов.

Люлин также подчеркнул, что аналогичные взносы уже применяют другие города Украины: например, в Тернополе механизм взносов работает еще с апреля этого года.