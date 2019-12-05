Кабмин запустил единую базу чиновников, – Гончарук

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Система PoClick заменит кучу обременительных кадровых процедур – они будут автоматизированы. Госслужба должна быть эффективной, а трудоустройство – простым и удобным", – сказал премьер.

По словам Гончарука, Национальное агентство по вопросам государственной службы будет тестировать систему и наполнять ее необходимой информацией: "Уже начали с личных карточек сотрудников и базовых HR-процедур".

"От этого выиграют все: и государство, и те, кто на него работают. Мы сэкономим и деньги, и бумагу, а самое главное – время, которое люди тратят на переписывание заявлений и бланков вместо того, чтобы приносить пользу стране", – подчеркнул Гончарук.

Ожидается, что до конца года к проекту присоединится Министерство финансов и Министерство цифровой трансформации, в 2020 году по системе PoClick будут работать госслужащие всех министерств, а впоследствии – и всех государственных органов в Украине, общее количество которых превышает 5 тысяч.