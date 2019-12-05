БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
05.12.19 20:51

Аппарат Верховной Рады потратит 120 миллионов на ремонт дома в центре Киева

Управление делами Аппарата Верховной Рады Украины 27 ноября объявила тендер на капитальный ремонт аварийного административного здания в Шевченковском районе Киева ожидаемой стоимостью 120 млн грн.

рыльский

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям тендера, со сроком исполнения до конца 2020 года хотят заказать капремонт восьмиэтажного аварийного админздания по адресу пер. Рыльский, 8.

В частности, запланированы демонтажные и ремонтно-отделочные работы, замена лифта, утепление, обустройство полов, окон, дверей, фасадов, кровли, инженерных сетей, видеонаблюдения, сетей связи (в том числе правительственной), противопожарных и охранных систем. Предполагается аванс не более 40%.

Тендерная документация требует от будущих участников предоставить выполненный аналогичный договор за 2017-2019 годы по коду ДК 45453000-7 "Капитальный ремонт и реставрация".

Тендерные предложения будут подавать до 12 декабря, аукцион запланирован на 13 декабря.

Закупку объявили во второй раз, потому что первый тендер отменили из-за сокращения расходов.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100