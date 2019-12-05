АМКУ резрешил "Кернелу" купить проданный "Ощадбанком" за 500 миллионов маслозавод

Как сообщает пресс-служба АМКУ, предоставление разрешения обеспечит возможность осуществления хозяйственной деятельности по переработке семян подсолнечника и производству масла и сопутствующей продукции, передает БизнесЦензор.

По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, ЧП "Эллада" находится в состоянии прекращения. Его основателем является ООО "Санойл-Финанс", конечным бенефициаром которого выступают ООО "Олиум Групп" и ООО "Аграрные Инвестиции 2012".

Собственниками ООО "Олиум Групп" в госреестре с долями по 20% указаны адвокаты Руслан Щипко и Виталий Щербаков, а также три офшорных компании, которые фигурировали в сделке по смене собственников "Креатива" в 2015 году.

Летом того же года в состав правления "Креатив Групп" вошли лица, ранее работавшие в его крупнейшем конкуренте - агрохолдинге "Кернел" и "БТА Банке"

Один из новых собственников компании Рысбек Токтомушев заявлял, что является одним из инвесторов и не представляет в сделке "БТА Банк". По его словам, еще одним собственником стал бизнесмен Артур Гранц, выступающий финансовым инвестором.

Указанный комплекс ЧА "Эллада" (из группы "Креатив"), которое было признано банкротом постановлением Хозяйственного суда Киева от 30 января 2018 года, был в конце ноября продан на аукционе за 499,9 млн грн, сообщал Finbalance.

Реализация имущества осуществлялась ликвидатором ЧП "Эллада" по согласованию со "Ощадбанком", у которого это имущество находилось в залоге.

При предыдущих (неудачных) попытках продать соответствующий актив "Ощадбанк" согласовал цену на уровне 9,2 млрд грн, а к аукциону, который состоялся 26 ноября, она была снижена до 495 млн грн.

Госбанк заявлял, что в состав соответствующего имущества входит маслоэкстракционный завод мощностью переработки 1000 тонн семян подсолнечника/рапса в сутки. Как отмечали в банке, это один из крупнейших объектов группы "Креатив", который находился в залоге у "Ощадбанка".

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"Кернел" - крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. Акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже с 2007 года.

Крупнейшим акционером "Кернел" через Namsen LTD является Андрей Веревский с долей 39,93%. Cascade Investment Fund (Каймановы острова), бенефициаром которой выступает экс-депутат Виталий Хомутынник, владеет 6,59% акций "Кернела".

"Кернел" завершил 2019 финансовый год с чистой прибылью $179 млн, что в 3,2 раза больше, чем в 2018 ФГ, а его выручка выросла на 66% - до $3,992 млрд, EBITDA - на 55%, до $346 млн.