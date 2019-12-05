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05.12.19 18:32

Кабмин ужесточил контроль за действиями государственных регистраторов

Кабинет министров внес изменения в Порядок контроля в сфере государственной регистрации, которые призваны решить проблему "черных регистраторов".

Кабмин ужесточил контроль за действиями государственных регистраторов

Об этом сообщила заместитель министра юстиции по государственной регистрации Ольга Онищук, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Минюста.

По словам замминистра, среди основных новаций документа – введение новых критериев мониторинга и специальной проверки деятельности государственного регистратора в реестрах, установление санкций за нарушения в сфере государственной регистрации и внедрения тестирования только для лиц, которые впервые планируют начать работу в государственных реестрах.

Так, к новым критериям мониторинга включены: отмена записей в реестрах, проведение регистрационных действий с нарушением сроков, проведение государственной регистрации прекращения обременений права собственности и других вещных прав на недвижимость.

Также под мониторинг будут попадать проведение действий регистрации в течение года со дня назначения на должность, со дня назначения на должность государственного нотариуса или со дня регистрации частной нотариальной деятельности, а также в течение шести месяцев со дня восстановления доступа государственному регистратору в реестры.

"Критерии мы выписывали на основании обобщения результатов рассмотрения жалоб. Больше всего злоупотреблений кроется именно в таких действиях регистраторов", – пояснила Онищук.

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Замминистра добавила, что по заявлению органов местного самоуправления будет проводится спецпроверка предложенных ими кандидатов на должность государственного регистратора.

При этом если в результате специальной проверки деятельности государственного регистратора в реестрах будет установлено однократное грубое или неоднократное нарушение законов в ходе проведенных регистрационных действий, такому лицу откажут в праве выполнять функции государственного регистратора.

"На каждого регистратора в Минюсте наконец будет отдельная личное дело, всех перечислим и идентифицируем. Каждый, кто попытается подать поддельные документы – сразу передадим правоохранителям", – отметила Онищук.

Также в зависимости от нарушения в сфере госрегистрации к регистратору будут применяться соответствующие санкции. За грубое или неоднократное нарушение закона предусмотрено аннулирование доступа в государственные реестры пожизненно. За незначительные нарушения предусмотрена санкция в виде блокирования доступа сроком от 14 до 90 дней.

В то же время постановлением предусмотрено, что опытные регистраторы не будут проходить тестирование. Данное требование распространяется только на лиц, впервые планируют начать работу в государственных реестрах.

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