Fitch сохранил прогноз роста мировой экономики

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

В 2020 году, согласно прогнозу Fitch, мировой ВВП увеличится на 2,5%, а в 2021 году - на 2,7%.

"Устойчивость сферы услуг и продолжающийся рост потребительских расходов в развитых странах будет способствовать стабилизации глобального экономического подъема в следующем году после его резкого замедления в 2019 году", говорится в докладе Global Economic Outlook (GEO), опубликованном Fitch.

"Мы почти не видим сигналов скорого восстановления деловой активности в глобальном промышленном секторе, однако сфера услуг играет гораздо более существенную роль, по крайней мере в развитых странах. Если спад в промышленности не усилится, более стабильная картина в сфере услуг должна поддержать выравнивание глобального экономического роста в следующем году", - отмечает старший экономист Fitch Брайан Култон.