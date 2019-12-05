СБУ обнаружила нелегальный морской экспорт древесины в Восточную Азию

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

Двое коммерсантов, житель Коростеня и иностранец, который временно проживал в нашей стране, организовали схему незаконной реализации древесины за границу. Они скупали незаконно срубленные в местных государственных и коммунальных лесхозах деревья для изготовления пиломатериалов. Технологическую обработку лесосырья дельцы осуществляли на пилорамах предприятий, аффилированных с фигурантами дела.

Для легализации готовой продукции и формирования пакета таможенной документации они применяли неиспользованные для экспорта документы о происхождении лесосырья реальных предпринимателей из других регионов.

Для "узаконивания" переправки товара через границу морским путем дельцы использовали заключенный ими контракт с офшорной компанией на поставку лесоматериалов.

По предварительным подсчетам, незаконный экспорт нанес государству ущерб на несколько миллионов гривен.

Во время обысков на территории лесоперерабатывающих предприятий и производств, в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители обнаружили документальные материалы с доказательствами проведения сделки. Сейчас судом наложен арест на 12 подготовленных к транспортировке за границу контейнеров с лесоматериалами стоимостью более 1 млн грн.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Операция проводилась во исполнение указа президента Украины "О некоторых мерах по сохранению лесов и рациональному использованию лесных ресурсов" с участием полиции и под процессуальным руководством областной прокуратуры.