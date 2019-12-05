Рада одобрила изменения в закон о Нацкомиссии по тарифам

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №2490-1 в первом чтении проголосовали 262 народных депутата.

Целью законопроекта, как отмечается в пояснительной записке, является выполнение решения Конституционного Суда о необходимости приведения в соответствие с требованиями Конституции правовых оснований для функционирования Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В законопроекте предполагается установить, что НКРЭКУ является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, который образуется Кабинетом министров.

Регулятор является коллегиальным органом и осуществляет государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Кроме того, положениями законопроекта регулируются вопросы порядка назначения членов Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов регулятора. При этом схему ротации членов регулятора с поименным списком будет утверждать президент.

Среди прочего, законопроект также содержит предложения по повышению ставки взноса на регулирование с 0,1% до 0, 15% чистого дохода плательщика взноса за предыдущий квартал. Также предусмотрен отказ от публикации соответствующего решения регулятора в печатном издании.

Законопроектом предложено вывести из-под действия закона "О лицензировании видов хозяйственной деятельности" порядок выдачи, переоформления и аннулирования лицензий НКРЭКУ.

Также документ предлагает уполномочить НКРЭКУ определять методику для установки предельных цен на рынке электроэнергии "на сутки вперед", внутрисуточном рынке и балансирующем рынке для каждой торговой зоны.

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Как сообщалось, в июне Конституционный суд признал неконституционными ряд положений закона о Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Напомним, НКРЭКУ образовал президент Петр Порошенко указом от 27 августа 2014 года № 694.

22 сентября 2016 года Верховная Рада приняла закон "О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг", которым было предусмотрено, что НКРЭКУ является постоянно действующим независимым государственным коллегиальным органом, членов которого назначает и увольняет президент.

КС признал, что образовав НКРЭКУ своим указом, президент вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку полномочия президента исчерпывающе определены Конституцией, которая не предусматривает его права образовывать такие органы.

Так же Конституция не наделяет президента правом назначать и увольнять членов НКРЭКУ.

Также Конституционный суд решил, что определенный законом статус НКРЭКУ не соответствует Конституции.