Бизнесмен Хмельницкий покупает 33,5% акций Ocean Plaza

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"В принятии решения приобрести 33,5% акций ТРЦ существенную роль сыграл тот факт, что мы очень хорошо знаем этот объект", - заявил Хмельницкий на встрече с журналистами 5 декабря.

Хмельницкий отметил, что в 2012 году он с партнерами продал свою долю в Ocean Plaza и считает это решение очень удачным ввиду последующего падения стоимости актива по причине общего обвала на рынке недвижимости.

"Недавно появилась возможность вновь приобрести долю в объекте на достаточно выгодных условиях. Нам стало известно, что состав собственников актива изменился: 20% приобрела компания британского бизнесмена Rodney Coffey, 13,35% - компания другого британского предпринимателя Colin Laird. Наш холдинг инициировал переговоры с этими компаниями, и мы рады, что нам вначале удалось договориться с одним, а затем и с другим британцем о продаже", - отметил Хмельницкий.

Бизнесмен уточнил, что это также очень удачная сделка, поскольку на рынке наблюдается устойчивый тренд к росту стоимости подобных объектов.

"Ритейл не является профильным направлением для нашей компании. Не исключаю, что со временем мы его перепродадим. Такие прецеденты уже были. Например, одно из киевских предприятий ("Росинка") мы продавали, потом выкупали с большим дисконтом, а потом вновь продавали", - подчеркнул Хмельницкий.

По его словам, на данный момент сделка находится на завершающем этапе - ожидается согласование концентрации пакета акций со стороны Антимонопольного комитета Украины.

"Уверен, что сложности эта процедура не вызовет", - отметил бизнесмен.

Как сообщалось, Антимонопольный комитет рассмотрит дело о покупке украинским бизнесменом Василием Хмельницким опосредованно через UPD Holdings Limited (Лимасол, Кипр) акций компании Ocean Plaza Project (Кипр).

На сайте консалтинговой компании UTG 7 февраля 2019 года появилась информация о смене управляющей компании ТРЦ Ocean Plaza. Ею стала компания "Киев Молл Менеджмент", созданная в апреле 2018 года.

ТРЦ "Ocean Plaza" по ул. Антоновича, 176, в Киеве общей площадью 165 тыс. кв. м открыт в декабре 2012 года. Инвестиции составили около $300 млн. Формальным владельцем объекта является ООО "ИС "Лыбидь", созданное в 2009 году.