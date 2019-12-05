Кабмин отменил 76 устаревших актов в рамках дерегуляции

Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации BRDO, которую ранее возглавлял премьер-министр Алексей Гончарук, передает БизнесЦензор.
Отмечается, что правительство приняло ряд решений для лесохозяйственной отрасли: это мониторинг внутреннего потребления лесоматериалов на основе единой государственной системы электронного учета древесины (ЕОД) и внедрение пилотного проекта о реализации древесины через систему "ProZorro.Продажи".
"Внедрение этих решений позволит эффективно контролировать законность происхождения древесины, ликвидировать незаконные рубки и создаст условия для уничтожения теневого рынка, который сегодня составляет около 30%. Таким образом государство сможет вести полноценный учет древесины, а дополнительные поступления в бюджет страны от введения ЕОД составят до 150 млн грн ежегодно", – считают в BRDO.
Кроме того, Кабмин принял решение о запуске пилотного проекта по доступу частных перевозчиков на рынок грузовых железнодорожных перевозок.
Среди других принятых решений:
- одобрен законопроект, который вводит правовые основания для выдачи иностранцам с безвизовым порядком въезда в Украину вида на жительство по упрощенной процедуре;
- установлен порядок реализации товаров, не прошедших таможенный контроль, на таможенных аукционах через электронную систему "ProZorro.Продажи". Только с начала этого года на складах таможни хранится товаров на сумму около 840 млн грн;
- утвержден механизм обжалования решений, действий и бездействия в сфере ведения Государственного земельного кадастра;
- обновлен технический регламент ограничения использования некоторых опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании. Постановление даст возможность синхронизироваться с европейским законодательством в сфере, что позволит украинским производителям легче выходить на рынок ЕС;
- кроме того, по итогам заседания отменено использование бланков лицензий единого образца, регламентированы требования к шумовому излучению оборудования, а также внесены изменения в Правила розничной торговли нефтепродуктами, в частности, отменена обязательность ведения книги отзывов и предложений на АЗС;
- также отменены двойные требования к порядку определения стоимости услуг по проведению оценки соответствия стандартам технических регламентов, определена процедура лишения статуса национального эталона и оптимизирована процедура закупки оборудования для изготовления официальных документов.