Новый владелец перебазирует использующий украинские ракеты проект "Морской старт" в Россию

Об этом сообщает российская компания S7 Space, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"S7 Space готовится перебазировать ракетно-космический комплекс "Морской старт" на территорию Российской Федерации. В настоящее время получены все необходимые разрешения на смену дислокации комплекса, в том числе от Государственного департамента США", – сказанао в сообщении компании.

"Переход стартовой платформы и сборочно-командного судна в порт на Дальний Восток планируется в 2020 году", – уточнили в S7 Space.

В компании отметили, что после перехода стартовая платформа и сборочно-командное судно будут временно базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка.

Читайте также: Завершена сделка по продаже использующего украинские ракеты проекта "Морской старт"

Как сообщалось, в 2018 году российская ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" продала свои активы проекта "Морской старт" компании S7Group. Предметом сделки стали корабль Sea Launch Commander и платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и товарный знак Sea Launch.

В конце 2017 года компания S7 заявляла о готовности возобновить программу космических запусков "Морской старт" с 2019 года. Тогда планировалось, что ракеты для проекта "Морской старт" с участием "Южмаша" будут собирать в США. S7 планировала до 2023 года запускать с "Морского старта" украинские ракеты-носители (РН) "Зенит".

Ранее госпредприятие "Южный машиностроительный завод им. Макарова" (ЮМЗ) сообщило, что возобновляет производство ракеты-носителя (РН) "Зенит" в интересах международных проектов Sea Launch ("Морской старт") и Land Launch ("Наземный старт").

Как отмечалось в сообщении пресс-службы предприятия, 28 апреля 2017 года "Южмаш" и компания S7 Sea Launch Limited заключили контракт на производство и поставку 12 ракет-носителей серии "Зенит" для исследования и использования космоса в мирных целях в рамках международных программ "Морской старт" и "Наземный старт".

Производство РН "Зенит" на мощностях "Южмаша" было приостановлено в 2014 году в связи с финансовыми проблемами, возникшими у операторов проектов Sea Launch и Land Launch.

РН "Зенит-3SL" создана на основе двухступенчатой РН "Зенит-2" разработки ГП "КБ "Южное" и производства ГП "Южмаш", разгонный блок ДМ-SL разработан и производится в российской ракетно-космической корпорации "Энергия".