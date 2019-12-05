Нацбанк зарегистрировал международную платежную систему PayRun

Соответствующее решение принято 2 декабря 2019 года Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины, передает БизнесЦензор.

Платежной организацией международной платежной системы PayRun является ООО "ПЕЙРАН" (Киев), которое имеет лицензию Национального банка Украины на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов от 5 декабря 2016 года №50.

Платежная система PayRun стала пятой международной платежной системой на рынке Украины, которая создана небанковским финансовым учреждением-резидентом.