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05.12.19 18:23

Нацбанк зарегистрировал международную платежную систему PayRun

Национальный банк Украины согласовал правила международной платежной системы PayRun и внес сведения о ней в Реестр платежных систем, систем расчетов, участников этих систем и операторов услуг платежной инфраструктуры.

переводы,платежи

Соответствующее решение принято 2 декабря 2019 года Комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины, передает БизнесЦензор.

Платежной организацией международной платежной системы PayRun является ООО "ПЕЙРАН" (Киев), которое имеет лицензию Национального банка Украины на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов от 5 декабря 2016 года №50.

Платежная система PayRun стала пятой международной платежной системой на рынке Украины, которая создана небанковским финансовым учреждением-резидентом. 

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